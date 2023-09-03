モスと三越伊勢丹がコラボ 「モス越」が期間限定オープンし「なだ万厨房」「浅草今半」などデパ地下品質のハンバーガーを販売

モスフードサービスと三越伊勢丹は企業コラボを行い、9月6日から9月19日の期間限定で、銀座三越（東京都中央区）にデパ地下品質のスペシャルなハンバーガーを販売する特別店舗「モス越」をオープンする。 モス…