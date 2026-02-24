「ビッグマック」480円→500円　マクドナルド標準店の約6割の商品を価格改定

日本マクドナルドは2月24日、25日から標準店舗約6割の商品について税込み店頭価格を10円から50円の幅で改定することを明らかにした。

税込み店頭価格の一例を挙げると「ビッグマック」は480円が500円、「ダブルチーズバーガー」は450円が480円へとそれぞれ値上げされる。

原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けた措置となる。