世界No.1リモンチェッロ「パリーニ」 六本木でイタリアンフェスに初出展、試飲・販売も 6日から2日間

販売量世界No.1の南イタリア産リモンチェッロ「パリーニ」。輸入販売を行う業務用酒類卸の榎本酒類では、この週末に東京・六本木の六本木ヒルズで開催される日本最大級のイタリアンフェスティバル「Italia,amoremio!2026」に参加し、同品の展示・試飲・販売を実施。イタリア人がこよなく愛する本格リモンチェッロとの新たな出会いを広げる。

「パリーニ・リモンチェッロ」（＝写真、伊パリーニ社製）は、同社が昨年11月から国内発売したレモンのリキュール。日本では手に入らない、無農薬で育てられたイタリア南部アマルフィ産のスフザート品種のレモンのみを原料とし、アルコール度数を26度に下げて味わいを追求した。

その豊かな味わいから“イタリア人が最も好きな”リモンチェッロと評価されるほどの支持を集めているという。151年の長い歴史を持つパリーニ社の製品が正規輸入品として日本市場で発売されるのは初めて。現在多くの外食店舗で導入が進んでいる。

「パリーニ・リモンチェッロ」を導入している外食店舗では、トニックウォーターと合わせる「パリーニ・トニック」やスパークリングワインを使ったカクテル 「パリーニ・スプリッツァー」などを提案。その力強い香りと爽快なレモンのノートや、五感を刺激する豊かでリッチな口当たりで人気を集めている。

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「イタリア・アモーレ・ミオ！2026」は在日イタリア商工会議所が主催するイベント。10周年を迎える今回は「10°Anniversario（10周年）」がテーマ。会場にはMadeinItalyのラグジュアリーブランドによる展示をはじめ、本場のイタリア料理やドルチェなどの提供を予定している。

「Italia, amore mio！（イタリア, アモーレ ミオ）2026」

日時：2026 年6月6日（土）～ 6月7日（日） 各日10:00～20:00

会場：六本木ヒルズ アリーナ広場・大屋根プラザ・O-YANE Hills Café/Space・66プラザ（東京都港区六本木6-10-1）

主催：在日イタリア商工会議所

後援：駐日イタリア大使館、外務省、港区

メディアパートナー：Inter FM897

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