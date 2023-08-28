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〈食の産学官連携⑫〉白神山地由来の酵母・乳酸菌 産学官連携で事業化推進 弘前大学

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白神酵母を活用したりんご酢・日本酒など
白神酵母を活用したりんご酢・日本酒など

青森県から秋田県にまたがる白神山地。総面積約13万haのうち中核部約1万7千haは「原生的なブナ天然林が世界最大級の規模で分布」として、1993年12月に日本で初めてユネスコ世界自然遺産に登録された。…

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