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ケンタッキー「とろ～り月見チーズフィレバーガー」数量限定発売

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「とろ～り月見チーズフィレバーガー」（イメージ）
「とろ～り月見チーズフィレバーガー」（イメージ）

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは8月30日から、「とろ～り月見チーズフィレバーガー」を数量限定する。 　「とろ～り月見」シリーズ全4種のうちの1種で、月見を押し出して訴求し秋の訪れに向けて需要を…

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