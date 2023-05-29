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〈食の産学官連携⑨〉非常食から「災害食」へ転換 「日本災害食」認証を推進 新潟大学

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西海理之センター長（新潟大学 地域連携フードサイエンスセンター）
西海理之センター長（新潟大学 地域連携フードサイエンスセンター）

新潟県は、米の収穫・需要量ともに全国1位の日本有数の“お米県”。食品企業は1千社を超え、米菓やお餅、清酒など食品の出荷額は、県の工業品出荷のうち最大シェアを占める。新潟大学が2003年に設立した「地域…

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