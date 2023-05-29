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ニッスイ 豪スタートアップに出資 陸上養殖でメタンガス抑制

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浜田晋吾社長㊨（ニッスイ）とIG社CEOのScott Elliott氏
浜田晋吾社長㊨（ニッスイ）とIG社CEOのScott Elliott氏

ニッスイは、海藻の「カギケノリ」の陸上養殖を目指すオーストラリアのスタートアップ企業「Seascape Restorations Australia Pty Ltd（商号：Immersion Grou…

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