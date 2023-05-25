マクドナルド「平成バーガー」期間限定販売 浜崎あゆみさんの名曲に乗せてアピールする平成生まれの大人気バーガー3種とは？

日本マクドナルドは5月31日、平成生まれの大人気バーガー3種を復活させて「平成バーガー」として期間限定販売する。 過去人気だった商品を平成という切り口でなつかしさと新しさを打ち出して再発売し話題喚起を…

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