「は・か・た・の・しお♪」がカラオケ4位に 前代未聞の快挙

伯方塩業の看板商品、「伯方の塩」のサウンドロゴが、カラオケの週間ランキングで4位にランクインし話題となっている。通信カラオケ、JOYSOUNDの総合ランキング（6月15～21日）で記録したもの。デイリーランキングでは何度か2位を記録。カラオケの運営会社は、「企業のサウンドロゴがトップ10入りするのは前代未聞の快挙」と驚く。

「伯方の塩」のサウンドロゴは、1987年にテレビCMに登場。同商品の全国での認知度向上に大きく貢献した。最近はテレビを見ない層が増え、新たな発信方法を模索する中、昨年12月にカラオケ配信を開始。

当初はランキング圏外だったが、SNSで高得点を得るため何度も歌う“伯方の塩チャレンジ”が話題になるなど、順位が上昇。1月にはトップ300、4月にはトップ100にランクインした。

「は・か・た・の・しお♪」とわずか6文字、時間にして3秒という気軽さから、幅広い世代を捉えた。

同社では「当社は『2030年までに世界で一番有名な塩メーカーになる』という目標を掲げている。サウンドロゴという新たな形で、国内外に『伯方の塩』の認知を広げたい」と強調。

また、カラオケ運営会社のエクシングは「CMなどで聞くものだったサウンドロゴが、歌って楽しむものへと進化し、新たな可能性を感じる」と期待を示す。