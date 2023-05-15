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高速道路IC/SIC近隣を拠点に地域自立の食料産業創造 NAPA

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「開設予定のスマートインターチェンジ」（「アグリビジネスイノベーションコア構想」NAPAより）
「開設予定のスマートインターチェンジ」（「アグリビジネスイノベーションコア構想」NAPAより）

野村アグリプランニング＆アドバイザリー（東京都千代田区、太野敦幸社長、以下NAPA）は、「アグリビジネスイノベーションコア構想―地域自立の食料産業創造」と題するレポートで、国内農業と関連産業を一体化さ…

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