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〈食の産学官連携⑧〉キノコなど天然素材の市場創出 更年期・認知症改善に期待 九州大学農学研究院

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「霊芝（れいし）」を手にする九州大・清水准教授
「霊芝（れいし）」を手にする九州大・清水准教授

キノコは、食物繊維やβグルカン、ビタミン、ミネラルなど栄養素を豊富に含む。近年ではガン予防や血流改善、内臓脂肪抑制など様々な機能性に関して産学共同研究が進められ、科学的根拠をもとにしたサプリメント・機…

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