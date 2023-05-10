〈食の産学官連携⑧〉キノコなど天然素材の市場創出 更年期・認知症改善に期待 九州大学農学研究院

キノコは、食物繊維やβグルカン、ビタミン、ミネラルなど栄養素を豊富に含む。近年ではガン予防や血流改善、内臓脂肪抑制など様々な機能性に関して産学共同研究が進められ、科学的根拠をもとにしたサプリメント・機…