九州即席麺特集

従来の販売施策から脱却　各社強み活かす展開実践 ・ハウス食品福岡支店　嶋谷寛支店長　九州No.1の圧倒的シェア袋麺「うまかっちゃん」　根強い人気誇る看板商品 ・明星食品九州支店　川西俊英支店長　支店売…

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