調味料版

・ヤマサ醤油　食卓用かけ醤油開発　「旨みの一滴」新発売
・ヤマキ　鍋つゆラインアップ強化　夏目漱石と伊藤博文
・キッコーマン食品「うちのごはん」拡充　かける逸品など新発売
・ハウス食品「ハッピーソース」3品　手軽にやみつきの味わい
・Mizkan　ラーメンスープの素　業務用、食酢飲料も
・桃屋「お徳用」新発売　ラー油、ラインアップ拡充

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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