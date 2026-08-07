・ヤマサ醤油 食卓用かけ醤油開発 「旨みの一滴」新発売

・ヤマキ 鍋つゆラインアップ強化 夏目漱石と伊藤博文

・キッコーマン食品「うちのごはん」拡充 かける逸品など新発売

・ハウス食品「ハッピーソース」3品 手軽にやみつきの味わい

・Mizkan ラーメンスープの素 業務用、食酢飲料も

・桃屋「お徳用」新発売 ラー油、ラインアップ拡充

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塩元売協同組合（塩元売協組）

