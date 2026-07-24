淡路島たまねぎ使用のカレー提案 ハウス食品 兵庫県やJAと共同企画

ハウス食品や兵庫県、JA全農兵庫など5者は、昨夏に続き淡路島たまねぎを使用した「淡路島たまねぎ まるごとカレー」のメニュー提案を、関西圏の小売店店頭で7月1日～8月31日まで行っている。

昨夏より大幅増となる近畿圏の9社320店舗のほか、首都圏の1社100店舗でも同企画を実施。同社の人気商品「クロスブレンドカレー」を青果売場で提案することで、地産地消の推進とともに、カレーと玉ねぎの買上点数増等の相乗効果を図る。

同企画は、今年1～2月に実施した冬野菜とのメニュー提案含めて3回目の共同企画。7月3日には神戸市内で会見があり、同カレーを試食した兵庫県の齋藤元彦知事は「旬の玉ねぎの甘味、ルウのスパイスがよく合う」と笑顔で話し、一皿を完食した。

また、ハウス食品の鈴木勝也大阪支店長は「昨夏好評だった淡路島たまねぎ まるごとカレーを今年も提案する。引き続き地域農業の応援団として盛り上げていきたい」と話した。

今回は新たな企画として、兵庫県の小中学校栄養教諭向けの食育活動なども行い、学校給食での県産県消も推進していく。

ハウス食品グループは、農林水産省が推進する「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」の推進パートナーで、旬産旬消・地産地消のカレーを提案することで全国の産地を応援している。