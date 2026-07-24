お皿・ごはん不要のレトルトカレー 「チャチャめし」 新提案 ハウス食品

ハウス食品は、お皿・ごはん不要のレトルトカレー「チャチャめし」2品を7月13日から全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマルで発売した。

袋のまま電子レンジ（600W）で1分20秒温めるだけで食べられる仕様で、時間がない時でも手軽に食事を済ませたいというタイパニーズに応える。主食にとうもろこし米を使用。つぶもち食感が楽しめる。210g、税別参考小売価格298円。

現代のライフスタイルに合わせ、レトルトカレーの食べ方そのものをアップデート。ごはんやお皿を用意し、温めて盛り付けるという従来のレトルトカレーに当たり前だった工程を見直し、調理から食事までを一気に完結できる設計とした。

袋は立てたまま加熱でき、開封後はそのままお皿代わりになる。同社独自の設計でスプーンですくいやすい安定構造や開封位置の工夫を施しているため、袋のまま快適に食べられる。また、食事の洗い物も不要で、日常の負担を軽減できる。

主食には、お米に代わる新たな選択肢として、粒状に加工したコーングリッツを使い、同社独自の製法で満足感のあるつぶもち食感に仕上げたとうもろこし米を使用する。程よい食べ応えと満足感で、ランチだけでなく間食や夜食にもちょうどいい主食を提案する。

ハウス食品は今回、バターの香りと飴色玉ねぎのうまみが特徴の「欧風ビーフカレー」、生クリームのコクとチキンのうまみが特徴の「バターチキンカレー」の2種類を発売した。

発売と同時にORANGE RANGE（オレンジレンジ）によるタイアップ楽曲「CURRY食べたい Feat.ソイソース」を公開。カレー欲を引き上げ、レンジで手軽に楽しめる「チャチャめし」の魅力を発信する。7月14日～8月10日の期間、Xでオレンジレンジの楽曲を使用した短尺動画広告を配信している。楽曲とともに「チャチャめし」の手軽さ、おいしさを訴求する。