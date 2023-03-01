日本気象協会 biz tenki
流通・飲食国分西日本 中四国各支店が...

国分西日本 中四国各支店が一押し商品 売り方の工夫も

freeonline
国分西日本 中四国各支店が一押し商品 売り方の工夫も

国分西日本は2月21日、中四国エリア春季展示商談会を広島県立産業会館で開いた。春の開催は3年ぶり。得意先約400人が来場し、メーカー510社が約5千250アイテムを出品した。出展メーカーの内訳は食品1…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集