近畿版

・大物が「春季展示会」　カレーにスポット、食べ比べも　今期売上124％で推移　日阪社長「手売りの営業力を長所に」 ・名給大阪支社　今期101.2％を目指す　丹羽支社長「やる気の出る仕組み作る」 ・阪急…

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