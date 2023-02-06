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ホテイフーズ 「やきとり 白トリュフ味」 発売10億缶達成で限定発売

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ホテイフーズ 「やきとり 白トリュフ味」

ホテイフーズコーポレーションは、ロングセラー商品の「ホテイのやきとり」発売累計10億缶を記念して、金色のプレミアムな「やきとり白トリュフ味」を3月1日に数量限定発売する。 1970年の「ホテイのやきと…

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