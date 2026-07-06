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〈こだわりのヒミツ〉ダイショー「麻辣湯用スープ」 一品でおかずに

缶詰・瓶詰・レトルト食品
〈こだわりのヒミツ〉ダイショー「麻辣湯用スープ」 一品でおかずに

　専門店のメニューに注目して開発した濃縮タイプのメニュー専用調理用スープ。7月1日発売。一品で肉と野菜がバランスよく摂れ、簡単に調理ができる「おかずスープ」をキーワードに開発した。

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