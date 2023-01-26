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ファミリーマート人気チルド弁当シリーズのご飯20％増量　「肉弁当 四天王」1周年を記念　牛・豚・鶏が一度に楽しめる新作も登場

ＣＶＳfreeonline
ご飯20％増量した「肉弁当 四天王」
ご飯20％増量した「肉弁当 四天王」

　ファミリーマートは1月24日から2月13日までの期間限定で人気チルド弁当シリーズ「肉弁当 四天王」のご飯を20％増量して沖縄県を除く全国の店舗で販売している。 　原材料高騰の影響などで値上げが相次ぐ…

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