日本気象協会 biz tenki
加工食品チルド東洋水産 生麺・冷食・加工...

東洋水産 生麺・冷食・加工食品 4月から大半を価格改定

チルドfreeonline
東洋水産 生麺・冷食・加工食品 4月から大半を価格改定

東洋水産は4月1日から、「マルちゃん」ブランドの「生麺・チルド商品」179品、「市販用冷凍食品」4品、「業務用冷凍食品」84品の納品分より、「加工食品」119品の出荷分より価格改定する。生麺の「マルち…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集