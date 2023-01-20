東洋水産 生麺・冷食・加工食品 4月から大半を価格改定

東洋水産は4月1日から、「マルちゃん」ブランドの「生麺・チルド商品」179品、「市販用冷凍食品」4品、「業務用冷凍食品」84品の納品分より、「加工食品」119品の出荷分より価格改定する。生麺の「マルち…