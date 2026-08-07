「8月8日はマルちゃん焼そばの日」 東京・ラクーアで縁日風の試食イベント

東洋水産は「8月8日はマルちゃん焼そばの日」を記念し、チルド麺と冷凍麺の焼そばを食べ比べできる試食イベントを8月7～8日に都内で開催している。

会場の東京ドームシティラクーアガーデン芝生広場を縁日風に演出。試食を提供するキッチンカー「マルちゃん焼そば屋台」、景品が当たる「マルちゃんくじ」、スーパーボールすくいの「マルちゃんチャレンジ」などのコンテンツを楽しめる。参加費は300円（税込）。

初日の会場には5人の子育てに奮闘している辻希美さんが登場。「家族7人で『マルちゃん焼そば』を食べる時は12玉使う。ホットプレートを利用すればみんなで楽しく食べられる」「母から受け継いだひき肉を使ったアレンジレシピがおすすめ」「次男は自分で『マルちゃん焼そば』を作れる」などのエピソードを披露した。

低温食品本部チルド企画課の久保裕亮課長は「『マルちゃん焼そば』は多くの方にご愛顧いただいているが、30～40代のファミリー層など若い世代の食べる機会をもっと増やしたい。様々な野菜や肉を使って自由に楽しくアレンジできることが特長」とアピールした。

チルド麺の「マルちゃん焼そば 3人前」は1975年11月に誕生。ソース味、塩味、お好みソース味、しょうゆ味、たらこ味など多彩なフレーバーを展開する。冷凍麺、カップ麺でも発売中。