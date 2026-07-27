シマダヤ 10月から家庭用・業務用とも価格改定

シマダヤは、10月1日納品分から商品の出荷価格を改定する。家庭用は4～17％、業務用は3～16％、それぞれ引き上げ。

原材料費、物流費、人件費などの上昇に加え、足元では包装資材の価格高騰、エネルギー費の上昇も重なり、生産・物流の合理化や原料の見直し等の自助努力だけでは吸収しきれなくなった。