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加工食品調味料・カレー類Mizkan 3月から値上...

Mizkan 3月から値上げ 一部のぽん酢商品

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「味ぽん600㎖」（Mizkan）
「味ぽん600㎖」（Mizkan）

Mizkanは3月1日出荷分から一部のぽん酢商品の価格を改定する。対象商品は家庭用15品、業務用14品。それぞれ一部商品を除く。改定内容は税別参考小売価格で家庭用約5～14％、業務用約5～11％の引き…

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