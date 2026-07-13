「SSKやさしいマヨ」新発売 アレルギー対応、ヴィーガンJAS認証も エスエスケイフーズ

エスエスケイフーズは8月26日、秋冬の新商品でアレルギー特定原材料8品目不使用に加え、農林水産省が定めたヴィーガンJAS認証を取得した「SSKやさしいマヨ」を新発売する。

卵の代わりに大豆たんぱくを使用したマヨネーズタイプ。植物由来の原料のみを使用しており、卵アレルギーや食のスタイルにかかわらず安心して使用できる。おいしさにもこだわり、管理栄養士への試食後のアンケートでは93.3％が「非常においしい」「おいしい」と回答した。

また、定番商品の「SSKマヨネーズ」は400gのパッケージを刷新するとともに、大容量の1㎏を新発売する。

同社は日本で初めてチューブ入りのマヨネーズを発売しており、「マヨネーズは野菜をもっと美味しく食べるためのソース」と考え、商品作りを続けてきた。

新しいパッケージは「野菜の華咲く食卓に」をコンセプトに、商品名のまわりに野菜と野菜の花でリースをデザイン。「これからもずっと、野菜と向き合い、みなさまの食卓に幸せの輪がひろがりますように」との願いを込めた。

一方、近年の物価高騰などで消費者の来店頻度が減少し「まとめ買い」する需要が高まっていることを受け、家計にやさしく買い物回数が減らせる大容量の「1㎏」を家庭用に投入する。

さらに、「完熟トマトとたまねぎ」「ベーコンと黒胡椒」「静岡県焼津産かつお節」など全9品をラインアップする「SSKドレッシング（バラエティフレーバー）160㎖」のキャップを刷新する。

これまで片手でも開け閉めしやすい「ポンカチキャップ」を採用してきたが、「開け方が分からない」「ご高齢の方には開けにくい」などの声があった。

新しく採用した「新ヒンジキャップ」は、キャップのツバの部分を上げるだけで開栓でき、ワンステップで使用できる。また年間約0.8tのプラスチックの使用量削減にもなり、環境にも配慮した。25年度の出荷実績による試算では約4tのCO2排出削減が見込まれる。

業務用では、ドレッシングの新しいフレーバー「SSKレモンドレッシング」が新登場。8月19日から出荷を始める。

シチリア産のレモン果汁を使用し、すっきり爽やかな味わいが特徴。カルパッチョやマリネなど幅広いメニューに使用できる。また、アレンジソースのベースにも適しており、オリーブオイルと混ぜてレモン風味のソースもおすすめしている。