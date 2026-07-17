理研ビタミン 家庭用和風だしを値上げ 9月1日納品分から

理研ビタミンは9月1日納品分から、家庭用和風だしの素11商品を値上げする。対象となるのは「素材力だし」シリーズ10商品と「和風だしの素 かつおちゃん顆粒」。「素材力だし ほんかつおだし」（5g×6本）の改定率は14・2％で、226円が258円になる。「和風だしの素 かつおちゃん顆粒」の改定率は7・3％（価格はオープン。実勢価格ベース）。