昭和産業、油脂値上げ オリーブ油280円/㎏以上 こめ油70円/㎏以上

昭和産業は3月1日納品分から、オリーブ油・こめ油・ひまわり油・ごま油の製品価格を改定する。家庭用・業務用商品が対象。 改定額は次の通り。 ▽オリーブ油280円／㎏以上 ▽こめ油70円／㎏以上 ▽ひまわ…