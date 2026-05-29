カネカ 加工油脂・イースト製品 6月15日出荷から値上げ

カネカは6月15日出荷分から、加工油脂およびイースト製品を値上げする。

中東紛争の影響で物流費、ユーティリティ費、包装材、副原料費などのコストが上昇しているため。

〈対象品目〉ショートニング・マーガリン▽ファストスプレッド▽乳化油脂・起泡剤▽ホイップクリーム▽練り込み用クリーム▽ホイップ済みクリーム▽フラワーペースト▽チーズ▽発酵乳▽生地改良材▽イースト。

改定額は㎏当たり15円以上、製品によって改定幅は異なるという。