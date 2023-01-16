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加工食品菓子「一期一会」とコラボ 平成...

「一期一会」とコラボ 平成レトロな菓子発売

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「一期一会心友グミ」（クリート）
「一期一会心友グミ」（クリート）

コンフェックスグループのクリートは、2月20日に2000年代後半、学生の間でステーショナリーを中心に人気を誇っていた「一期一会」とコラボした菓子を発売する。最近では平成で流行したファッションやグッズを…

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