異業種9社合同で酷暑対策を発信　 主催者のミズノは大量発汗しても通気性保ち身体の放熱性高める素材など紹介

ミズノは7月16日、都内で9回目となる企業公式SNSの集い「公式たちの酷暑対策2026」を開催し、メディア、インフルエンサーを招き主催者のミズノを含む異業種9社の酷暑対策を共有した。

年々深刻化する酷暑という社会課題に対して、各社の酷暑対策アイテムや知見を収集して発信していくことで多くの生活者の暑さ対策に貢献していくことが目的。イベント内容は各社の公式SNSでも発信されている。

今回、アイリスオーヤマ、AIRDO、エレコム、カバヤ食品、タイガー魔法瓶、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ、丸永製菓、ロート製薬のSNS担当者が参加した。

ミズノは大量発汗しても通気性保ち身体の放熱性高める新･汗処理素材「DAY AEROFLOE（ドライエアロフロー）」や晴雨兼用傘などを紹介。



衣服において伝導・輻射・対流・気化の4つの要素が涼しさに影響を与え、特に暑熱環境下では汗の気化と太陽光の遮蔽が重要と指摘する。

ミズノは気化を促す特殊繊維を開発。「ドライエアロフロー」は特殊繊維の編み方や織り方などに工夫して湿潤時の通気性を確保したものとなる。

一般的な生地の場合、「大量発汗で生地がビシャビシャになると、雨合羽を着ているのと同じで通気性がなくなってしまう」（ミズノ）という。

「モバピタッCool スマホ冷却パッド」でスマホの暑さ対策を紹介するのはエレコム。

「保冷剤をスマホにつける行為はNG。急激な冷却でスマホに負担がかかるほか、保冷剤の表面やスマホ内部に結露が生じやすくなる」（エレコム）と呼びかける。

タイガー魔法瓶はステンレス製ストローボトル「真空断熱ボトルMTS‐W型」で「ひっそり補水」を提案。同ボトルは、サビにも強い加工で塩分を含むスポーツドリンクにも対応している。

医師の谷口英喜氏のコメントを引き「大量の水を一気に飲むと血液の濃さ（浸透圧）が急に薄まり脳が水分過多と判断し、水分が尿としてすぐに出てしまう。脳のセンサーに気づかれないように、一口15～30mlの水分をこまめに補給することで尿としての排出を抑え、全身の細胞へ効率よく水分を行き渡らせられる」（タイガー魔法瓶）と語る。

ロート製薬は「スキンアクア ヒアルロンセラムUV」など紫外線対策に好適なスキンケア商品をアピール。

「使用量が少ないと十分な日やけ止め効果が得られない」「顔に塗るときは、額・鼻の上・小鼻・両頬・顎・まぶた・首の後ろに分けて万遍なく丁寧にぬり伸ばす」といった日やけ止めの正しい塗り方も実演を通じて伝える。

室内でのサーキュレーターの正しい使い方や置き場所を伝えるのはアイリスオーヤマ。

「冷感タオル クールラッシュ ポケットタイプ」も紹介し「2種類のクール成分で肌温度から最大－3℃、ひんやり感が約60分持続する。枚数の少ない携帯タイプのサイズなので、持ち運びにとても便利」（アイリスオーヤマ）と述べる。

カバヤ食品は、近年好調に推移するラムネタイプのタブレット菓子「塩分チャージタブレッツ」をアピール。

「発汗すると水分だけでなく塩分も排出されてしまうため、水分補給とともに『塩分チャージ』で塩分補給していただきたい」（カバヤ食品）と訴える。

「塩分チャージ」は2009年に発売開始。暑さ対策ができる菓子としての価値が浸透して2015年度からの10年間で売上は5倍以上に拡大した。

丸永製菓は、暑い日の気分転換に適したものとして、昨年発売開始した日本初の炭酸入りのアイスバーを紹介。「炭酸を凍らせると凍る過程で不純物として炭酸を抜けてしまうが、独自製法で炭酸を閉じ込めた」と胸を張る。

AIRDOは、つけて涼をとる提案として、北見ハッカ通商の「ハッカ油スプレー」のAIRDOオリジナルデザインを紹介。日本の中で涼しいとされる地域の1つに北海道釧路市を挙げ、釧路便も薦める。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、「キレートレモンチャージゼリー」と「じっくりコトコト」ブランドの冷製缶スープ2品を暑い時に小腹満たしにも好適なアイテムとして紹介。

冷製缶スープは、「コーンポタージュ」と「じゃがいものスープ」の2品を取り揃え、共通の特徴について「素材をしっかり感じられる濃厚な味わい、粘度を抑える設計で濃厚だけどスッキリした飲み口、賞味期間19カ月で備蓄品にも適している」（ポッカサッポロ）とアピールする。

企業公式SNSの集いは2024年に1回目が開催。以降、温活や防災など、テーマを毎回変えながら行われている。昨年5月は猛暑をテーマに開催された。参加企業は固定されておらずテーマによって入れ替わる。

ミズノは、集いの場を設けた理由について「情報の拡散力が広がると考えたため。当社だけの発信だと当社のファンにしか届かないが、複数の企業が一緒に発信すれば、普段接点のないユーザーさまとの接点が持てる」と説明する。

情報拡散のほか、他社のプレゼンを受けることで勉強の場にもなっているという。

「皆さんこんなに工夫して発信しておられるのかと思わされることが多く、普段聞くことがないことも教えていただきとても勉強になる」と語る。