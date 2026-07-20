フルタ製菓「ドレミソングチョコ」好調　板チョコなど無垢チョコユーザー流入の可能性

フルタ製菓の「ドレミソングチョコ」（準チョコレート）が昨年8月以降に急伸し、同商品の前期（3月期）売上高は前々期を上回り好調に推移している。

6月4日、取材に応じた古田盛彦社長が明らかにした。

カカオ豆の高騰により板チョコレートをはじめとする無垢チョコレートの価格が高騰する中、節約志向の高まりから、無垢チョコユーザーが「ドレミソングチョコ」に流れてきている可能性がある。