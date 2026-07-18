カルビー、パッケージ表面でフルカラー印刷再開 「ポテトチップス」「かっぱえびせん」などで　7月27日週から順次生産切り替え

カルビーは7月9日、2色印刷パッケージに変更していた「ポテトチップス」「かっぱえびせん」などを対象に、パッケージ表面のフルカラー印刷を再開し7月27日週から順次生産を切り替えて販売すると発表した。
2色印刷パッケージは、中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応。今回、直近の原材料の調達見通しを踏まえ段階的に仕様の見直しを実施する。
「フルグラ」は、全面（表面・裏面）のフルカラー印刷を再開する。
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カルビーは7月9日、2色印刷パッケージに変更していた「ポテトチップス」「かっぱえびせん」などを対象に、パッケージ表面のフルカラー印刷を再開し7月27日週から順次生産を切り替えて販売すると発表した。
2色印刷パッケージは、中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応。今回、直近の原材料の調達見通しを踏まえ段階的に仕様の見直しを実施する。
「フルグラ」は、全面（表面・裏面）のフルカラー印刷を再開する。