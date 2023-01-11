ヤグチ 萩原啓太郎社長 業務用流通の活性化へ機能価値・提案力を強化

「業務用食品の発展に貢献できるよう頑張っていきたい」と語るのは、ヤグチの萩原啓太郎社長。昨年8月30日の社長就任から半年が経過、業務用流通の中核を担う一次卸として得意先卸店、メーカーとの取り組みを深め…