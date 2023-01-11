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ヤグチ 萩原啓太郎社長 業務用流通の活性化へ機能価値・提案力を強化

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萩原啓太郎社長（ヤグチ）
萩原啓太郎社長（ヤグチ）

「業務用食品の発展に貢献できるよう頑張っていきたい」と語るのは、ヤグチの萩原啓太郎社長。昨年8月30日の社長就任から半年が経過、業務用流通の中核を担う一次卸として得意先卸店、メーカーとの取り組みを深め…

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