Umios（ウミオス）は12月17日、和食レストラン「うみとわ」を商業施設「ニュウマン高輪」（東京都港区）にオープンする。ルミネ、ミュープランニングとの共創。「一日一魚」をコンセプトに多彩な魚料理を提供して魅力を発信する。

世界約70の国と地域に調達網を持つウミオスグループが厳選した水産物をはじめ、国内で育てた養殖魚（クロマグロ、スギ等）などをメニューに取り入れる。

店名には「うみ」という日本語を世界に広げたいとの想い、天然資源や食文化が「とわ」に続いて欲しいとの願いを込めた。

ランチは「うみとわ御膳」、ディナーは「ねぎま赤味噌炊き鍋」「刺身五種盛り」「大牡丹海老の香味醤油漬け」「本鮪頭肉煮つけ」などを用意。

同社は「魚は良質なタンパク質やDHA・EPAなどの栄養素が含まれ、人々の健康や日本の食文化を支えてきた。本レストランを通じて魚をおいしく味わえる機会を創出し、魚食の魅力を伝え、魚食文化の継承に取り組んでいく」としている。

〈店舗概要〉所在地＝「ニュウマン高輪」東京都港区高輪2丁目21―1▽席数＝カウンター19席、テーブル40席、個室2室（4名・8名）▽価格帯＝ランチ1800円～、ディナー6000円～。