個人経営飲食店の成長支援 国内4地域の小規模店対象に アメリカン・エキスプレス・インターナショナル

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルは、小規模・個人経営の飲食店の経営を支援する企画「個人経営の飲食店応援プログラム」を今年も開催し、東京・大阪・札幌・福岡の小規模飲食店を対象に、総額2300万円の支援金を提供する。

同企画は今年で5年目の取り組み。日本では同4地域の小規模飲食店を対象に応募があった中から10店舗を選出し、1店舗当たり230万円を提供する。支援金は、各店舗の成長や事業基盤強化、地域コミュニティへの貢献につながる取り組みへの活用を想定しており、これまでは店舗運営におけるデジタル機能の強化、飲食スペース改修、厨房設備刷新などに活用されてきた。

また、同企画の世界では、9か国100店舗強の飲食店に対し、総額150万米㌦（約2.4億円）強の支援金を提供する予定で、今年から新たにイタリアが対象地域に加わっている。

同社日本代表の須藤靖洋社長は「地域に根差した飲食店は、食を提供するだけでなく、地域の人と人をつなぎ、その街ならではの魅力や文化を育むとても大切な存在。今後も、様々なスモールビジネスの成長を支え、地域コミュニティの発展につながる取り組みを継続していく」とコメントしている。

応募は、協働するIDA財団のウェブサイトから。締切は11月17日13時59分まで。