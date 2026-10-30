イオンリテール 環境配慮商品を「えらぼう。」 過去最大50社が参加

イオンリテールは10月16日から18日までの3日間、環境配慮型の商品を集めてPRするイベント「えらぼう。未来につながる今を」フェアを全国6500店舗で実施した。代替原料を使用した次世代フード、未利用・規格外品を活用した商品など過去最大50社の商品を集め、環境配慮へのこだわりやおいしさを試食を交えて紹介した。

今回で6回目となる同イベントは、原料や加工方法など持続可能な社会の実現に取り組む企業を取り上げ、消費者に分かりやすく紹介することで環境配慮の活動への意識を高めてもらう試み。

中部カンパニーが管轄する中部エリアの特別催事店舗・イオンスタイルナゴヤドーム前では50社のうち26社がブースを出展。環境への配慮に加え、おいしさも追求した商品を試食も用意しながら来店客にPRした。

原料の枯渇が危惧される中、代替原料を使用した「次世代フード」のコーナーでは、プライベートブランドのトップバリュで、カカオを使わずにチョコレートのような味わいの「チョコか？」シリーズを並べた。今期新発売した「ピスタチオ＆スナック」「キャラメリゼアーモンド」「クランベリークランチ」では、エンドウ豆と地中海沿岸原産のキャロブ（イナゴ豆）を組み合わせた不二製油の「アノザM」を使用し、ミルクチョコレートのような味わいの菓子に仕上げた。

また、味の素AGFではインスタントコーヒーと大麦エキスをブレンドした「大麦とコーヒー」を展開した。

さらにフジパンでは、人気商品のスナックサンドを製造する際に出る食パンの耳をラスクにした「パンのミミ切り落としラスク」。UCCでは、火力が安定して広がる水素を使った焙煎ですっきりとした華やかなコクと余韻のコーヒーになるインスタントの「ゴールドスペシャルプレミアム」を期間限定で販売した。

ニッスイでは国産野菜のかき揚げの規格外品をコメともち麦に混ぜ込んだ冷凍おにぎり。テーブルマークでは、食品用に適さないコメを配合した外装フィルムを使用した冷凍うどん「カトキチ丹念仕込み 本場さぬきうどん3食エコパッケージ」。ミツカンでは、水平リサイクルの容器を使った「味ぽん」を展開。

各社が原料や包材など環境配慮のポイントをパネルで紹介したほか普段は交流が難しい消費者に直接声をかけPRした。