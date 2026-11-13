アルミ付き紙容器はリサイクル可能 日本テトラパック・ライフコーポレーション・カゴメが啓発活動

日本テトラパック､ライフコーポレーション､カゴメの3社は､10月の「3R推進月間」に合わせ､アルミ付き紙容器のリサイクル促進の啓発活動を開始した｡2025年6月に実施したリサイクル啓発イベントの第2弾となる｡

アルミ付き紙容器がリサイクル可能であることを広く知らせるとともにリサイクル体験の機会を創出することが目的｡

今回は10月25日にライフ セブンパーク天美店(大阪府松原市)店頭でイベントを実施するとともに､3社共同で初となるデジタル施策「アルミ付き紙パックリサイクル WEEKLYチャレンジキャンペーン」を10月25日から11月21日まで展開している｡

キャンペーンはライフ近畿圏(大阪府･京都府･兵庫県･奈良県)の163店で行っている｡対象店舗の回収箱にアルミ付き紙容器を投函し､その様子をスマートフォンで撮影して応募すると､「ライフポイント100ポイント」や「カゴメ野菜生活シリーズ(紙容器製品)100円引きライフクーポン」が抽選で当たる｡抽選は毎週実施される｡

紙容器メーカーとして回収･リサイクルの促進に取り組んでいる日本テトラパックの大森悠子サステナビリティディレクターは「毎週の抽選を通じて､消費者にリサイクルに継続的に参加していただき､行動の習慣化と回収･リサイクル率の向上につなげていきたいと考えている」と述べる｡

ライフコーポレーションは､アルミ付き紙容器商品の販売と店頭での資源回収を行っている｡同社の秘書･広報部兼サステナビリティ推進部の宗大輔部長は「回収場所の提供にとどまらず､毎週参加できるキャンペーンを通じて､日常のお買い物ついでにリサイクルする習慣が広がることを期待している」とコメントする｡

環境に配慮した紙容器入り商品を展開するカゴメの大阪支店営業二部営業2グループの久保覚グループ長は「アルミ付き紙パックが貴重なリサイクル資源になることを知り､商品を選ぶ場面からリサイクルに至るまで､環境行動を習慣化するきっかけになれば幸い」と語る｡