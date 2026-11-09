ひかり味噌 社員が森づくり体験 アファンの森で再生活動

ひかり味噌は10月24日、C.W.ニコル・アファンの森財団（長野県信濃町）と森づくり協定を締結したアファンの森（同）で、第3回となる社員参加型の森づくり体験セミナーを実施した。当日は林善博社長をはじめ社員16人が参加。参加者は講義、森の散策、さらに森での作業を通じて、森の再生活動、森づくりを体験した。

同社は23年11月に同財団と森づくり協定を締結。生物多様性の回復が必要なアファンの森南エリアの一部を「Afan Heulwen Woodland by Hikari Miso」と名付け、社員参加型で森の再生活動に取り組んでいる。その一環として社員を対象とした森づくり体験セミナーを開催。24年5月の第1回、24年11月の第2回に続き、今回、3回目となる体験セミナーを実施した。

林社長は冒頭、参加者に対して「楽していいみそはできない」と述べ、原点に戻らないといけないとの思いもあり、森づくりにかかわっていることを紹介。体験セミナーについては、「自分の鍛錬の場、自分の気持ちをリフレッシュする場にしてもらいたい」と呼びかけた。

参加者は、生物多様性、40周年の節目を迎えたアファンの森づくりを学んだうえで、生物多様性の回復が見られる北エリアを散策した。

その後、南エリアの「Afan Heulwen Woodland by Hikari Miso」に移動し、指定の植物を伐採する作業、森づくりに従事した。