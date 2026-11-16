アイルランドの乳製品イノベーション 用途広がるホエイプロテイン “副産物”脱却、高付加価値の食品原料に

高品質な乳製品を世界約140か国以上に輸出しているアイルランド。原料となる生乳を生み出す乳牛は、年間平均240日間を牧草地で過ごし、飼料の95％が栄養豊かな自然の牧草。家族経営の伝統的な酪農法で育てられた乳牛から採れる生乳と、優れた先進技術、さらに国家的な食品サステナビリティプログラム「オリジングリーン」により、世界で最も信頼される乳製品が生産されている。

グラスフェッド（牧草肥育）の乳製品、SDGsの観点に立った環境保全や乳牛の育つ環境など動物福祉への関心の高まりから、自然と調和した牧草飼育の酪農を行なっているアイルランド産乳製品が近年ますます注目を集めている。

とりわけ広く知られているのが、毎年約30万tを輸出するチーズだ。高い人気を誇るチェダーのほか、モッツァレラ、セミハードタイプなど、ユニークで繊細な味わいのチーズを数多く製造している。

主にフードサービス向けに供給されるスライス、シュレッド、キューブ状のチーズでは、溶けやすさ、望ましい褐色点、伸びといった機能的なニーズを考慮。日本の顧客の具体的な要望に合わせた仕様の製品を開発している企業もある。

さらには、世界的に人気のグラスフェッドバターで代名詞的存在ともいえるのがアイルランドの製品。その優れた味わいだけでなく、特徴である天然由来のβ-カロテンによる独特の黄色でも知られている。

これらに加えて近年、乳製品産業の革新に向けたカギを握る存在として注目度が高まるのが、チーズ製造時の副産物として生産されるホエイプロテインだ。

ホエイは、食品・栄養分野の幅広いカテゴリーにおいて、多様な用途展開の可能性を秘めている。食品・ニュートリション業界における付加価値の高い原料として、その重要性が高まっており、特に「高タンパク質」を訴求する製品を中心に、より高付加価値な用途の開拓が期待されている。

カーベリー社は、アイルランドの酪農家が出資・所有する乳製品メーカーであり、チーズ、栄養素材、フレーバーソリューションを幅広く展開している。グラスフェッド（牧草飼育）で育ったアイルランドの家族経営農場の牛から搾乳された生乳を使用し、数々の受賞歴を誇る、高品質で優れた機能性を備えたチーズを製造している。日本は、カーベリーのニュートリション事業にとって重要な成長市場だ。

当社の製品ポートフォリオには、加水分解ホエイプロテイン「Optipep®」、ホエイプロテインアイソレート（WPI）「Isolac®」、ホエイプロテインコンセントレート（WPC）「Carbelac®」がある。「Isolac®」と「Optipep®」は、専門性の高い栄養用途に向けた高品質なタンパク質ソリューションを提供し、「Carbelac®」は、日常的な食品・飲料に栄養面と機能面の両方の付加価値をもたらす。

日本では高齢化が進むなか、ホエイプロテインは健康的なエイジングを支える素材としても大きな可能性を秘めている。高品質なタンパク質は、筋肉量の維持をサポートし、年齢を重ねても健康で活動的な生活を送るために役立つ。

日本市場における重要な取り組みの一つは、従来のスポーツニュートリションにとどまらない、ホエイプロテインの幅広い活用可能性を提案すること。カーベリーは日本のパートナー企業や顧客と連携し、プロテインコーヒーや紅茶、抹茶飲料、スムージー、高タンパク質プリン、プロテインバー、スープ、ソースをはじめとする機能性食品など、さまざまな用途での製品開発を進めている。

こうした顧客のニーズに応じた製品開発を通じて、高品質なタンパク質の供給や筋肉量の維持といった栄養面の価値に加え、溶解性、クリーミーさ、乳化性、口当たりなど、ホエイプロテインが持つ機能的な特長も提案することが可能になる。

カーベリー社では顧客との緊密な連携のもと、営業チームと研究開発（R&D）チームが一体となって取り組み、同社が培ってきたタンパク質に関する専門知識を、日本市場のニーズに即した具体的な製品ソリューションへとつなげている。

アイルランド政府食糧庁（ボード・ビア）で酪農・耕種農業部門の責任者を務めるデイヴィッド・ケネディ氏は「乳製品の分野では現在、多くのアイルランド企業が日本市場で主にB2B向けの原料供給事業を展開している」と説明する。

「日本の消費者ニーズの変化に対応することで、より幅広い食品分野へと用途を広げる機会があると考えている。私たちは高品質な乳製品原料の供給にとどまらず、日本の食品メーカーが国内の消費トレンドに合った新たな用途を見出すことを支援。日本の業界との連携をさらに強化することで、アイルランド産乳製品の新たな可能性を切り開いていきたい」。

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