日本乳業協会 牛乳等衛生功労者22人を表彰 衛生・品質管理の向上へ

一般社団法人日本乳業協会は11月6日、東京都江東区のホテルイースト21東京で「2026年度牛乳等衛生功労者表彰式及び祝賀会」を開催した。牛乳等の衛生管理や品質向上に長年貢献した関係者を表彰した。

厚生労働大臣表彰には有限会社黒姫高原牧場の鹿田均代表取締役が選ばれた。日本乳業協会会長表彰は11人、会長感謝状は9人、永年勤続表彰は1人が受賞した。

佐藤雅俊会長は、表彰制度について「昭和38年、全国牛乳協会時代に創設され、今年で第59回を迎える」と説明。受賞者の長年の功績をたたえた。また、牛乳乳製品の品質・安全性向上による消費者の信頼確保を最優先課題に位置付け、都道府県協会と連携した牛乳衛生講習会などを通じ、人材育成に取り組む考えを示した。

来賓祝辞では、Jミルクの渡辺裕一郎専務理事が大貫陽一会長の祝辞を代読。酪農乳業を取り巻く環境について、生乳生産量が増加する一方、牛乳類の消費量は減少し、需給環境が厳しさを増していると指摘。脱脂粉乳の在庫削減に加え、生産・需要の両面から需給改善対策を進めているとし、牛乳の消費拡大に向けSNSなどを通じた情報発信にも取り組む方針を示した。

受賞者を代表し謝辞を述べた原口照氏（森乳業常務取締役）は、牛乳乳製品の製造に携わる者として生産から流通、販売まで全工程での安全確保と衛生管理水準の一層の向上に努め、消費者の信頼を高めていく決意を示した。