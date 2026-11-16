「ガリ子ちゃん」20周年 9年ぶり新作はモンブラン 赤城乳業

赤城乳業は10日、「ガリ子ちゃんセレブレーション ダブルモンブラン＝写真」を全国発売した。（内容量は100㎖、希望小売価格は216円）。

2006年に誕生した「ガリ子ちゃん」の20周年を記念した商品で、新作は前作「5種類のフルーツミックス」以来9年ぶり。濃厚なミルクアイスに、マロンダイス餡とマロンソースを組み合わせ、栗の味わいを引き出した。マロンソースにはラム酒の香りを加え、本格的なモンブランの味わいに仕上げた。