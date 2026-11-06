明治 氷点濃縮技術で文科大臣賞 北海道産生乳の価値向上に貢献

明治は、凍結によって乳を濃縮する「氷点濃縮による濃縮乳の製造方法」が、令和8年度北海道地方発明表彰で文部科学大臣賞を受賞したと発表した。
同技術は、加熱や減圧を行わずに乳を濃縮する製法で熱による成分変化や香気成分の損失を抑えながら、固形分の廃棄ロスなく製造できる点が特長だ。同社は北海道産生乳を濃縮し、全国の工場へ輸送して乳原料として使用し、「明治おいしいミルクコーヒー」や「明治Dear Milk」などに活用している。今回、北海道産生乳を使用した乳原料の高付加価値化に貢献した点が評価された。
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明治は、凍結によって乳を濃縮する「氷点濃縮による濃縮乳の製造方法」が、令和8年度北海道地方発明表彰で文部科学大臣賞を受賞したと発表した。
同技術は、加熱や減圧を行わずに乳を濃縮する製法で熱による成分変化や香気成分の損失を抑えながら、固形分の廃棄ロスなく製造できる点が特長だ。同社は北海道産生乳を濃縮し、全国の工場へ輸送して乳原料として使用し、「明治おいしいミルクコーヒー」や「明治Dear Milk」などに活用している。今回、北海道産生乳を使用した乳原料の高付加価値化に貢献した点が評価された。