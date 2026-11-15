叡王戦で藤井聡太竜王に出された不二家のケーキが話題に　河村社長が「ペコちゃんこども将棋塾」で語る　お菓子の魅力もアピール

叡王戦で藤井聡太竜王・名人に出された不二家のケーキが話題になる――。

11月8日、都内で開催されたイベント「藤井聡太さんに挑戦！ペコちゃんこども将棋塾2026」で冒頭挨拶した河村宣行社長は「叡王戦のおやつとして不二家のケーキをお出しして、藤井先生が召し上がったケーキがとても話題になった。他のタイトル戦でもおやつが注目されるようになった」と語る。

お菓子を好む棋士が非常に多いとの見方も示す。

その理由については「お菓子に含まれている糖分が、対局で疲れた頭脳の栄養補給になる。そして心の癒しにもなる」とみている。

同イベントは、日本将棋連盟公式ホームページで公募を行い、抽選で選ばれた小学生1年生から6年生の子どもたち100人が総勢5人の棋士・女流棋士に多面差しで挑戦するイベント。今年で3回目の開催となる。

2部制で各回約50人ずつが挑んだ。

冒頭挨拶で河村社長は、子どもたちとその保護者に向けてお菓子の魅力をアピール。

「不二家のお菓子をたくさん召し上がっていただいて将棋が強くなっていただけたらいいと思う。保護者の皆様も、これを機会にお菓子の良さを見直していただければ幸い」と呼びかける。

多面指しイベントに臨んだ総勢5人の棋士・女流棋士は以下の通り。

――藤井聡太竜王・名人

――佐々木勇気八段

――宮嶋健太四段

――武富礼衣女流二段

――和田はな女流初段