湖池屋と神戸コロッケが北海道産じゃがいも新品種「ゆめいころ」で協働　「あなたはどっち派？」問う菓子と中食の相互コラボ実施

湖池屋とロック・フィールドが展開する惣菜ブランド「神戸コロッケ」は北海道産じゃがいもの新品種「ゆめいころ」を通じて協働した。

初の試みとして「あなたはどっち派？」を問う菓子と中食の相互コラボ施策を実施し双方の商品で新たな顧客層獲得につなげ新品種の認知拡大にも貢献していく。

コラボ対象商品は、湖池屋の「ゆめいころ ポテトチップス」2品と神戸コロッケの「ふわもちコロ」。

キャンペーンは、湖池屋の公式Xアカウントで「神戸コロッケ」などと引き換えられる「そうざい券」1500円分と「ゆめいころ ポテトチップス」の詰め合わせが当たる内容で11月5日から11日にかけて実施した。

11月7日と8日には、「神戸コロッケ」3店舗で1日限定のコラボイベントを実施した。「ふわもちコロ」と「ゆめいころ ポテトチップス」の食べ比べが体験できる。

コラボのメリットについて、11月5日、ロック・フィールド東京オフィスでの説明会で湖池屋マーケティング本部ECマーケティング部の髙柳裕行課長は「我々はリアル店舗を持っておらず、（我々の）目の前でお客様に商品を召し上がっていただける貴重な機会。神戸コロッケのお客様はじゃがいも好きな方々が多いとみており、そのような方々に湖池屋のこだわりや、『ゆめいころ』の魅力が伝わればいい」と期待を寄せる。

ロック・フィールド企画開発本部ブランド戦略室の藤井綾子氏も「お客様との接点が多い湖池屋さまの公式アカウントで神戸コロッケや『ふわもちコロ』を知っていただける機会になる」と期待する。

昨年に引き続き湖池屋オンラインショップ限定で展開する「ゆめいころ ポテトチップス」は、じゃがいもの味を最もしっかりと味わえる「芋を味わう岩塩」、北海道産のたまねぎを使った通常のコンソメと一味違う「たまねぎコンソメ」をラインアップ。

パッケージはアイヌ風の紋様や北海道の風景をイメージしたカラーリングが施されている。

昨年、1カ月で1万セットが完売し、ユーザーレビューも高評価だったおいしさを再び提供する。

「神戸コロッケ」各店で取り扱う「ふわもちコロ」は、テスト販売後の今年3月に実施された購入者アンケートを参考にブラッシュアップ。高い支持を得ていた「もち感」を増やし、俵型から丸型にして厚みを増し、食感をダイレクトに感じられるようにした。「ゆめいころ」のあっさりとした風味を引き立てる自社製ブイヨンで味付けしている。

新品種の「ゆめいころ」に触れる入り口としてコロッケのおいしさを伝え、広い世代に産地の関心を広めつつ新定番を作ることを目指す。

ロック・フィールドは創業以来30年以上、北海道北見市産の「男爵」を使用していたが、「男爵」は病害虫「ジャガイモシストセンチュウ」への抵抗力が弱く、北見市は同品種を母にして虫害に強い品種として誕生した「ゆめいころ」への生産切り替えを開始した。

調達先の変更も検討されたものの、安定して食卓に提供するために「ゆめいころ」でのコロッケづくりに着手した。

ロック・フィールドは、昨年にECで「ゆめいころ ポテトチップス」を展開していた湖池屋に声をかけ、じゃがいもを扱うメーカー同士で意見交換を始めた。

生産者との真摯な取り組みなどに共感して、今回のコラボにつながった。

「ゆめいころ」はシルキーな食感であっさりとした風味が魅力の品種。湖池屋がポテトチップス用に使っている品種に比べるとでんぷん価がやや高く、少し焦げやすい。湖池屋が培ってきた技術で揚げることで、じゃがいもらしい甘さとくちどけの良さを楽しめるように仕立てられている。

「ゆめいころ」は熟成させることで糖度が増していき、最終的に上昇率が「男爵」を上回る。

「神戸コロッケ」では収穫した「ゆめいころ」を寝かせて甘みが乗ってから使用することで、よりおいしさを高めたコロッケを提供している。

また、「男爵」と比べると香りが控えめなために他の素材の邪魔をしないことから「黒毛和牛ビーフコロッケ」などにも使われ、黒毛和牛の旨みを引き出す名脇役としても高いポテンシャルを発揮している。