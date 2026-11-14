三幸製菓、「今までにない味や食感」生み出す製造ソリューション強化　素材を究める基礎研究にも踏み込む　牛膓栄一社長が意欲

三幸製菓は、将来のニーズをつかむべく開発力を強化する。

7月28日、取材に応じた牛膓栄一社長は「メーカーに問われるのは開発力。安全安心を前提に高い技術で今までにない食感や味をいかに作れるかの製造ソリューションの勝負の世界だと考えている」との見方を示す。

同社は、確立された製造技術を一番に強みとする。その証左として「雪の宿」「丸大豆せんべい」「チーズアーモンド」「ぱりんこ」「粒より小餅」「新潟仕込み」など売上規模30億円以上のブランドを複数持ち合わせていることを挙げる。

この製造技術を基盤に製造ソリューションに取り組む。ニッチとエッジをキーワードに生活者に喜ばれるものを提供して驚かせることに重きを置く。

「もう少しやり方を変えたら、既存ブランドをもっと伸ばせるというのが一つ。もう一つはこの製造技術を米菓以外に活用していく。製造技術の軸を少しずらしながら違う柱を立てていけば、違う柱がメインになる可能性は十分にある。三幸製菓の社名が示す通り、当社は米菓の会社ではない。既にグミや錠菓を展開しているがすぐには成功しないと思っている。トライ＆エラーを繰り返して積極的に挑戦していく」と意欲をのぞかせる。

積極的な挑戦に向けて基礎研究にも踏み込む。

「我々が持ち合わせている技術の中で、素材のよさをもっと引き出す基礎研究も必要だと考える。いままでもやっていなかったわけではないが、投資をして強化をしていく」と語る。

製造ラインも固定観念にとらわれずに見直す。

主力商品である米菓の製造ラインは比較的重厚で商品によっては製造に長い時間を要するが「ここにおいても常識を疑ってみる必要がある。更新時期に同じ機械を入れるのではなく、違うやり方や他の機械とドッキングさせてみるなど、どんどん試していかないと時代の流れについていけなくなる」と述べる。