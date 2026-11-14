創業111周年迎えた杉本屋製菓 「未来へ踏み出す年に」古田盛彦社長が意欲

フルタ製菓との共創で売上高倍増を計画

2022年12月にフルタ製菓グループ入りした杉本屋製菓（愛知県豊橋市）は、フルタ製菓との共創を加速させるなどして売上高を現在のほぼ倍増となる60億円へと引き上げていく。目標達成の期限を設けず顧客接点拡大に邁進していく。

同社は9月18日にホテルアソシア豊橋（愛知県豊橋市）で第2回杉本屋会・創業111周年記念式典を開催。社員やサプライヤー企業の来賓など約140人が集まる中、主催者から成長への意気込みが語られた。

古田盛彦社長は「昨年は創業110周年を無事迎え、同時に杉本屋会を設立させていただいた。110周年の年は、これまでの歴史を振り返り皆さまへの感謝を改めて確認させていただく年であった。111周年は未来へ踏み出す年にしていかなければならない」と力を込める。

未来へ踏み出すにあたり、創業以来大切にしてきた「お菓子を通じてお客様に楽しさと笑顔を届けるという想い」を堅持しつつ、親会社・フルタ製菓とシナジーを創出していくことで激変する外部環境に立ち向かっていく。

「フルタ製菓が長年培ってきたブランド・製造技術・商品開発力・販売網を組み合わせて新しい可能性を作り出していく。ポイントは、単なる資本関係ではなく共創にある。杉本屋製菓には杉本屋製菓にしかない強みがあり、フルタ製菓にもフルタ製菓にしかない強みがある。1足す1を2以上にしていく」と意欲をのぞかせる。

顧客接点拡大への施策の一つに「ハイミックスゼリー」「ミックスゼリー」「珈琲ゼリー」「まけんグミ」など既存商品のさらなる強化を挙げる。

大島弘嗣取締役は「長年愛され続けてきたロングセラー商品に磨きをかけて、ブランドの絶対的な地位を確立していく。すでに、ようかんカテゴリにおいては来期の増産に向けて準備を整え新設したスティックのようかんラインと合わせて、売上拡大を実現する」と語る。

「フルタ製菓グループが持つ強固な開発ノウハウや技術を融合させて革新的な新商品を生み出し、同時にそれぞれが得意とする販売ネットワークを相互に活用することで、新たな市場へスピード感を持って攻勢をかけていく」との考えを明らかにする。