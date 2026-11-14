カルビー、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館に地域住民ら1500人招き祭典　工場と支店が協働で企画・運営　各務原市とも連携

カルビーは11月7日、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館（岐阜県各務原市）に地域住民ら1500人を招き祭典「かかみがはらカルビーフェスタ2026」を開催した。

地域貢献-地域密着の取り組みの一環。

同祭典は、地域住民らに感謝を伝えカルビーならではの楽しさを提供するもので2024年から毎年1回開催されている。

3回目の開催となる今回は、昨年に引き続き各務原（かかみがはら）市と連携して、開催場所を押えて告知を行うなどした。

企画-運営にあたっては、岐阜かかみがはら工場（岐阜県各務原市）とカルビー中部支店（愛知県名古屋市）が協働した。

「カルビーの工場がここ（各務原市）にあることを地域の方々にもっと知っていただき、カルビーの商品に対して、より親近感を持っていただきたい」と語るのは、会場で取材に応じた岐阜かかみがはら工場の石丸早苗工場長。

石丸工場長は、入社以来、生産畑を歩み、鹿児島工場、広島はつかいち工場、広島みやじま工場の工場長を経て2024年から現職。鹿児島と広島で地域貢献・地域密着の旗振り役を務めた経験があり、各務原市においても現職就任以来、地域貢献・地域密着の機運が高まっている。

見学施設が整っていない岐阜かかみがはら工場では、できたてポテトチップス味付け体験に訪れた地域住民に製造工程を中継で映し出してカルビーや同工場への理解を促進。中継は広島の工場で取り入れた手法という。

現職就任後、企業版ふるさと納税を活用して各務原市への寄附も行っている。寄附金は、各務原市立かかみがはら支援学校のスクールバスや整備や進められている新総合体育館・総合運動防災公園などに充てられているとみられる。

かかみがはら支援学校には、「かかみがはらカルビーフェスタ」で得られた収益全額も寄付。今回、事前申し込み・抽選制を敷きチケットを1枚1000円で販売。来場者は1枚で各種のゲームを全て体験できる。

2024年の1回目の開催は、岐阜かかみがはら工場で午前と午後の2回にわけて計400人を招き無料開催。

2025年の2回目以降、各務原市との連携で告知を強化するなどして大規模開催。

2回目は各務原市民公園で混雑防止のため有料制で開催され、収益全額はかかみがはら支援学校のピクチャーレール購入費用に充てられた。

今回、企画されたのは、カルビーのキャラクターをあしらったピンボール台でのビー玉ピンボール体験や複数のカードの中から同じ柄のカードを制限時間内に当てる「かっぱえびくんを探せ！」などの7つのゲーム。

最後にチケットと引き換えにプレゼントが手渡される。アンケート回答者には新商品「ポテトチップス超薄切り 東海えびしお味」もプレゼントされる。

同商品は、11月30日に中部エリア（愛知、三重、岐阜、静岡、石川、富山、福井）限定で期間限定販売されるもの。今回、特別な体験として発売前に用意された。

こうした全体像や企画内容は、4月頃から工場と中部支店の有志が定期的にミーティングを重ねて練り上げていった。

当日は、工場約50人と中部支店約40人の総勢約90人の有志が運営にあたりゲームなどを通じて来場者と交流していた。

「お客様のお声を生で聞くことで、お客様が安心して食べていただけるものを作らないといけないと改めて身が引き締まる思いがする。企画・運営にあたっては、営業や製造と分断された仕事の仕方ではなくて、お互い協力することによって新たな発見もあるし、力を合わせて地域を盛り上げていくべく団結力も強まる」と石丸工場長は述べる。

中部支店の國枝夏来支店長も「製販一体になって取り組んでいることがいいと思う。私も普段、お客様と直接関わる機会が少なく、私にとってもいい機会」とみている。

今後について、國枝支店長は「各務原市にカルビーの工場があることをお伝えしながら、地産地消を含めもっと当社に愛着を持っていただけるよう来年以降もしっかり継続していく」と意欲をのぞかせる。

中部支店では、カルビー全社の取り組みとして、かねてから食育出張授業「カルビー・スナックスクール」を実施。

この日も岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の館内で食育を3回にわけて実施。整理券を配布し各回定員20組。保護者同伴で1グループ6人まで参加可能とし、1 日のおやつの目安量やパッケージ表示の見方などを伝えた。

スマートフォンアプリ「カルビールビープログラム」を活用してファンと熱量を高め合うファンミーティングの一環として、岐阜県海津市の契約生産者の畑で6月に開催された「じゃがいも収穫体験in岐阜」でも工場と中部支店が協働した。

そのほか、中部支店は各務原市が主催する「かかみがはら元気まつり・産業フェスタ」に参画しポテトチップス味付け体験を実施した。