昭和産業 ボーソー油脂の家庭用油脂、来年4月から販売統合

昭和産業は2027年4月1日付で、100％子会社のボーソー油脂の家庭用油脂販売部門を統合する。

同社は2020年に、こめ油などを製造販売するボーソー油脂を子会社化。ボーソー油脂の収益改善とともに同社グループの製油事業の成長拡大を果たしてきた。こめ油の市場拡大が続くなか、ボーソー油脂の家庭用販売部門を昭和産業に統合することで、グループとして、こめ油事業のさらなる強化につなげる。