メープルスイーツコンテスト 3部門で最優秀賞を表彰

クインビーガーデン（東京都中央区築地、青木均社長）は11月11日、都内港区のカナダ大使館で「第17回メープルスイーツコンテスト」表彰式を開催。当日はカナダ大使館、ケベック州政府在日事務所をはじめ関係企業約90名が出席した。

同コンテストはメープルシロップ、メープルシュガーの主要なインポーターであるクインビーガーデンの小田忠信会長が2006年に設立。国内パティシエ、ブーランジェを対象に作品を公募しており、近年規模を広げ、洋菓子、パン、和菓子の三部門で選考している。

今回は審査員に柳正司氏（パティスリー タダシヤナギ、洋菓子）、森田良太氏（フォンスベーカリー、パン）、梶山浩司氏（東京製菓学校校長、和菓子）を迎えて89作品（洋菓子41、パン33、和菓子15）から選考。二次試験の実技審査を経て各部門の最優秀賞が発表された。

式典でカナダ大使館のルイ・ピエール・エモン公使は「小田会長、青木社長、審査委員の皆様に感謝申し上げたい。メープルシロップはカナダを代表する農産品の一つ。世界で生産されるメープルシロップのおよそ80%はカナダ産であり、世界中の皆さまと分かち合えることを大変嬉しく思っています」と祝辞を述べた。

青木社長は「原材料価格の高騰をはじめ、近年の食品業界を取り巻く環境は厳しい。メープルシロップ、メープルシュガーの輸入もコロナ禍以降は一時減少傾向にあったが、昨年からようやく回復の兆しが見えてきている。業界関係者の皆さまと一丸となって需要拡大に向けて全力を尽くしてまいりたい」と挨拶した。

表彰式では三部門ファイナリストと作品を紹介。最優秀賞を受賞した三名が壇上にあがり受賞の喜びを伝え、審査員がそれぞれ講評を述べた。

最優秀賞は以下の通り。和菓子部門＝「琥珀あわせ」福井俊輔氏（成城凮月堂）、パン部門＝「Maple Corn Pop」椿桃果氏（帝国ホテル大阪）、洋菓子部門＝「Maple Harvest」平山拓徳氏（ショコラトリー ノワルージュ）。