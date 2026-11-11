本格的な茶懐石イベントを実施 シンガポールの会員制俱楽部で

農水省の日本食普及の親善大使・小里博栄氏と「Tower Club Singapore」（以下、タワークラブ）は、シンガポールのリパブリックプラザで日・シンガポール国交樹立60周年を祈念するとともに、シンガポールへ懐石料理を伝えるイベントを企画、20～23日の4日間（計6回）開催した。最終日は、鏡開き、日本人会による太鼓、琴の演奏が披露され、予定数を超す程盛況だった。

今回の懐石料理を担当したのは奥田ここ氏。茶懐石をベースにした和食やイタリア家庭料理を教える料理家として知られ、長年に亘り海外イベントに参加したほか、インバウンド富裕層を対象にした料理教室も実施している。

タワークラブは、Republic Plazaを活動拠点とする現地ビジネスソーシャル会員制倶楽部。会員数約1千200人で、来年1月設立30年を迎える。

今回の懐石イベントにはキッコーマン、JTB、サントリーが協賛。調理は奥田氏をチーフに 、インドムンバイの寿司宅配業「SUSHI AND MORE」ARDE KISHOR取締役総料理長 がアシスタントを務め、タワークラブのELSON CHEONG ・エグゼブティブシェフとスタッフがサポートした。

デザートを含むすべての料理には、協賛したキッコーマンが提供したシンガポールで醸造された本醸造醤油や薄口醤油、インドで調合された「KIKKOMAN DARK SOY SAUCE」を使用。また、サントリー「響」と海洋深層水かきセンターの「福岡糸島牡蠣」がペアリングで提供された。

イベントを終え奥田氏は「単なる和食ではない、繊細で丁寧な茶会席料理を楽しんでいただくことができた」と述べ、企画した小里氏は「7か月以上にわたる準備を経て、洗練された茶懐石をシンガポール各界著名人に提供できたことができた」と更なる普及に手ごたえを感じている。